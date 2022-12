GE, RTE, SNCF... Négociations salariales mouvementées dans plusieurs secteurs industriels

Chez General Electric (GE), les cadres sont mécontents. La CFE-CGC, premier syndicat du groupe, a organisé le 8 décembre une assemblée générale virtuelle qui a réuni «près de 700 techniciens, ingénieurs et cadres», selon le syndicat. L’objectif de l’assemblée était de réunir les délégués syndicaux des différentes entités de GE (Healthcare, Renewable Energy, turbines à gaz…) et de décider des actions à venir pour obtenir des augmentations plus importantes pour les cadres, celles proposées par la direction étant insuffisantes pour rattraper l’inflation. Dans l'entité des turbines à gaz, par exemple, une augmentation générale de 5,5% est prévue pour les non-cadres, de 3,5% pour les cadres.

Des cadres déjà fragilisés par les PSE

