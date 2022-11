Gare à l'individualisme post-Covid pour la cohésion des entreprises

C’est un sentiment partagé par de nombreux managers et dirigeants. Désinhibés par un marché de l’emploi favorable, des salariés n’hésitent plus à affirmer de façon plus prononcée leurs attentes par rapport à leurs conditions et lieux de travail. Besoin de reconnaissance personnelle, défense de l’équilibre vie pro-vie perso ou mécanisme défensif face aux maux du travail, conduisant parfois à la "démission silencieuse" (ou "quiet quitting")… Les formes de cet individualisme post-Covid sont variées.

