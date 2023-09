FunCell muscle les papiers-cartons avec son additif biosourcé

Rendre les papiers et cartons plus solides et fonctionnels, c’est ce que propose la start-up FunCell. Créée en 2020, à Gières, près de Grenoble, l’entreprise a développé un additif biosourcé qui, mélangé à la pâte de cellulose, confère des caractéristiques augmentées à cette dernière. « En intégrant le produit BioWet, le matériau cellulosique à l’état sec peut doubler sa résistance mécanique par rapport à un papier identique non traité », indique Gilles du Sordet, l’un des quatre fondateurs et président de la start-up iséroise.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]