Frissons, fracas et espoirs dans les 5 scénarios de la CIA pour 2040

La prospective est un art délicat et rarement univoque. Pour décrire le monde qui nous attend dans 20 ans la CIA, dans un rapport remis à Joe Biden, s’est d’abord attaché à décrire les forces structurelles (démographiques, économiques, technologiques, environnementales...) à l’œuvre dans notre monde puis les confronte aux dynamiques des États, des sociétés et du système international. De ces éléments, la CIA tire 5 scénarios pour 2040 dont 3 sont marqués par la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Et deux autres qui s’appuient sur des changements d’équilibres plus radicaux.