Friches, commande publique, épargne… Comment l'exécutif veut renforcer l’industrie verte en France

Entre la flambée des prix de l’énergie et l’accélération de la concurrence américaine, l’heure n’est pas vraiment à l’euphorie pour les industriels. Mais le ministre de l’Economie, est là pour leur remettre du baume au cœur. «Notre objectif, c’est que la France devienne la première nation verte d’Europe», jure Bruno Le Maire, lors de ses vœux devant les forces économiques jeudi 5 janvier. «L’indépendance industrielle et la souveraineté sont les nouveaux leitmotivs de la politique mondiale», rappelle-t-il. Le projet de loi sur l’industrie verte devrait justement permettre à la France d’y prendre sa part en engageant «une réindustrialisation verte rapide, massive et planifiée».

Fiscalité, compétences... Cinq piliers prioritaires

