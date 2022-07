François Braun, un médecin urgentiste au ministère de la Santé et de la Prévention

Battue au second tour des élections législatives, Brigitte Bourguignon a passé lundi 4 juillet le relais à François Braun, 59 ans, au ministère de la Santé. Nommé sous le même titre, soit ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun présente un profil nettement plus médical. Passé par la Faculté de médecine de Nancy (Meurthe-et-Moselle) entre 1979 et 1986, ce docteur en médecine s’est tourné vers la médecine d’urgence dès le début de sa carrière. Devenu médecin-chef du pôle Urgences du CHR Metz-Thionville en 2018, il est président de l’association professionnelle Samu-Urgences de France depuis 2014.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]