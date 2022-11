France et Allemagne demandent une «accélération» de la politique industrielle européenne

Un nouvel élan. Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire et son homologue allemand Robert Habeck avaient un message à faire passer aux journalistes réunis devant eux à Bercy mardi 22 novembre : l’Europe doit se donner les moyens de ses ambitions face aux Etats-Unis et la Chine pour aller «plus vite, plus loin, plus fort». Dans un communiqué diffusé en marge de leur allocution, les deux hommes ont promis de «nouvelles coopérations franco-allemandes dans des secteurs stratégiques clés». Avec deux annonces phares : la création de groupes de travail commun sur l’hydrogène, l’information quantique et l’intelligence artificielle, ainsi que l’élargissement du champ d'application du projet d’important important d’intérêt commun (Piiec) sur les batteries.

