Le gouvernement veut à nouveau engager 10 milliards d’euros en 2023 via le plan France 2030

C’est le pilier central de la stratégie de réindustrialisation et d’innovation prônée par Emmanuel Macron. Le 12 octobre 2021, le président avait dévoilé en grande pompe à l’Elysée ses dix grandes ambitions, et six leviers à mobiliser, pour permettre à la France de rester dans la course de l’innovation mondiale. Un an après, la Première ministre juge positif le premier bilan de ce plan doté de 54 milliards d’euros sur cinq ans. Elisabeth Borne réunit vendredi 18 novembre à Matignon, à Paris, le comité France 2030. Il regroupe partenaires sociaux, élus, filières industrielles et collectivités, à l’issue d’une visite du laboratoire Charles Fabry, à l’Institut d’Optique de l’université Paris-Saclay dans l'Essonne.

Plus d'un millier de projets déjà soutenus

[...]