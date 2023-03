Former à la non-discrimination à l’embauche, une obligation encore ignorée par les entreprises

Nul n’est censé ignorer la loi selon l’adage, mais la réalité est bien différente. Selon une étude d’Adecco réalisée par Ipsos et dévoilée mardi 21 mars, près de 40% des recruteurs salariés d’entreprises de 300 personnes et plus n’ont pas entendu parler de l’obligation de formation à la non-discrimination à l’embauche. Un autre quart n'est pas étranger à cette règle, mais ne sait dire précisément de quoi il s’agit.

