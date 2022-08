Focus sur cinq des 100 manufactures de proximité labellisées par l'Etat

Le label « manufactures de proximité » prend de l’ampleur. La troisième vague de labellisation, rendue publique mi-juillet, a distingué 61 nouveaux tiers-lieux, dans le cadre du plan France Relance. Pour être retenus, les projets en question devaient être engagés dans la transition écologique et numérique, et favoriser les circuits courts, le recyclage et l’éco-conception. Ils sont ensuite soutenus lors d’une phase d’incubation de quatre mois, pendant laquelle une douzaine d’experts les conseillent en communication ou encore en appui juridique, puis sont suivis sur deux ans, toujours avec une dizaine d’experts et un déblocage des crédits publics. 30 millions d’euros sont mobilisés au total pour soutenir le label, soit 250 000 euros par projet.

« Je défends de longue date ces tiers-lieux qui réunissent TPE, PME et artisans autour de filières, d’objectifs et de valeurs d’avenir, ancrés dans le quotidien des gens », explique Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme sur le site du gouvernement. Les start-up labellisées se sont en effet vues confier la lourde tâche de redynamiser des régions en difficulté. Portrait de cinq d’entre elles.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]