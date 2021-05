Fives Nordon et Monteiro reprennent des filiales de Manoir Industries en redressement judiciaire

Nouvel épisode dans le dossier de la reprise de du groupe de forge et chaudronnerie Manoir Industries (1088 salariés) et de ses six filiales en redressement judiciaire. Mardi 25 mai, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la reprise du chaudronnier nucléaire ACPP de Digulleville (Manche) par le spécialiste de chaudronnerie et tuyauterie Fives Nordon de Nancy (Meurthe-et-Moselle). C’était la seule offre en lice.