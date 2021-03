Ferroglobe va arrêter deux usines de métallurgie à La Léchère et Livet-et-Gavet

Nouveau séisme dans les métallurgies françaises. Lundi 29 mars, le groupe américano-espagnol Ferroglobe a annoncé l’arrêt de deux usines en France, situées à La Léchère (Savoie) et Livet-et-Gavet (Isère). La décision menace 352 postes, soit l’intégralité des emplois sur ces deux sites spécialisés dans la fabrique de silicium et de ferroalliages. À l’Assemblée nationale, le député de la Savoie Vincent Rolland (LR) a aussitôt condamné «les intentions mortifères de ce groupe à la dette abyssale mais qui a su pendant des années profiter de la générosité de l’État français». Une indignation partagée par le syndicat CGT de Savoie « au moment où la présidence de la République et le gouvernement appellent à la réindustrialisation et aux relocalisations de productions essentielles dans le pays ».