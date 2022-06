[Fenêtre sur l'Europe] La taxonomie verte pour le gaz et le nucléaire va se jouer à quitte ou double

Ce devait être une formalité, espérait-on à Paris. Mais c’est un scénario beaucoup plus délicat qui se dessine. Début juillet, les députés européens vont devoir se prononcer en séance plénière, dans une ambiance électrique, sur le projet de la Commission européenne d’inclure le gaz et le nucléaire dans la taxonomie verte. Une majorité simple en faveur du texte n’est pas acquise.

Le résultat du vote – qui ne présage pas de la suite – des commissions environnement et économie du Parlement a fait monter la pression. A Bruxelles, les députés européens ont rejeté, le 14 juin, le texte par 72 voix contre 64. Les députés opposés à la taxonomie telle qu’elle est proposée espèrent que ce résultat crée une dynamique en leur faveur. La Commission pensait avoir fait le plus dur, début février, en mettant sur la table son projet d'acte délégué définissant la liste des activités vertueuses dans le secteur énergétique, après d’interminables tractations avec les Etats membres. Le gaz et le nucléaire y sont listés comme « activités de transition ». Bruxelles a fixé des conditions précises. Les entreprises devront aussi répertorier à part leurs activités dans ces deux secteurs, afin de permettre aux investisseurs de les exclure de leurs cibles, s’ils le souhaitent.

