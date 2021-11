[Fenêtre sur l’Europe] Les deux défis de la régulation des géants du net

Le lobbying intense des géants du net n’a pas fait dévier l’Europe. A Bruxelles, on s'approche d'un accord sur la régulation du numérique. Le 25 novembre, les ministres européens doivent donner leur feu vert au Digital market act (DMA) et au Digital service act (DSA) lors du conseil compétitivité. Début décembre, ce sera au tour du Parlement européen de se prononcer. Dévoilés il y a un an, les deux textes jettent les bases de nouvelles règles du jeu pour les grandes plateformes. Avec un principe : plutôt que des amendes trop tardives pour être dissuasives, Bruxelles entend imposer de nouvelles obligations et interdictions en amont, afin de limiter les abus.