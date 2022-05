« Take back control ». Le slogan fétiche des partisans du Brexit, au moment du référendum de juin 2016, n’a pas encore complètement une réalité sur le terrain. Fin avril, le gouvernement de Boris Johnson a décidé de repousser une nouvelle fois la mise en œuvre des contrôles sanitaires et phytosanitaires sur les marchandises importées depuis l’Union européenne. Prévus à partir de juillet 2022, les contrôles ne seront pas appliqués avant fin 2023. Les exportateurs européens n’auront pas à fournir de déclaration sur la sûreté de leurs produits non plus, quand leurs homologues britanniques y sont déjà soumis depuis janvier 2021 pour faire entrer leurs biens sur le marché commun.

Moins d'exportateurs sur moins de produits

