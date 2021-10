[Fenêtre sur l'Europe] Bruxelles se convertit à une politique commerciale moins naïve

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © François Genon/Unsplash La Commission européenne dispose d'un procureur commercial depuis un an.

Le Français Denis Redonnet a une lourde tâche à relever. Depuis un an, il est censé incarner à lui seul le tournant de la Commission européenne en matière commerciale. Le haut-fonctionnaire est devenu le premier « chief trade officer », ou procureur commercial, européen. Sa mission ? Suivre la bonne application des accords commerciaux signés, et de l'ouverture effective des marchés tiers aux entreprises européennes. Une tâche que jusque-là, la Commission ne prenait pas toujours la peine de faire.

Ce tournant était attendu depuis longtemps en France, où les critiques contre la naïveté de la Commission font florès. Il correspond à une prise de conscience à Bruxelles. La Commission a compris qu'elle devait revoir ses priorités et ne plus viser à tout prix la négociation de nouveaux accords commerciaux. Il est désormais aussi stratégique de s’assurer que ceux déjà signés, aient des retombées concrètes et trébuchantes pour les Européens.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]