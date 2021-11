[Fenêtre sur l’Europe] Après l’accord sur la fiscalité mondiale, place aux travaux pratiques

15 jours gratuits et sans engagement

Cette fois, c’est définitif. Après plusieurs années de négociations intenses et de revirements, les chefs d’Etat du G20 ont donné leur accord final à la réforme de la fiscalité mondiale engagée dans le cadre de l’OCDE à Rome le 31 octobre. « Une véritable révolution fiscale », a souligné Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie. Le suspens était limité, alors que les grandes lignes de la réforme avaient déjà été validées en juin. Les grandes puissances économiques ont entériné les modalités techniques trouvées par 136 pays début octobre, pour instaurer une taxation minimum mondiale de 15% et une répartition plus équitable des recettes fiscales générées par les multinationales.