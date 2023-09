[Femmes de l'industrie 2023] Jawaher Allala, en finir avec la gabegie de données

Gaston Lagaffe, le «héros sans emploi» de Franquin, avait pris la fâcheuse habitude de crouler sous des montagnes de courrier en retard : un magma de données aussi énorme qu’indigeste auquel nul n’osait se frotter. Soixante ans plus tard, la data est numérique, mais toujours reine, et toutes les entreprises sont menacées du syndrome Lagaffe. C’est pour y voir plus clair que Jawaher Allala, 54 ans, a développé une solution logicielle.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]