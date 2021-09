Femme du numérique 2021 : Aude Vinzerich (EDF), en courant continu

15 jours gratuits et sans engagement

Fin 2021, Aude Vinzerich doit rendre une copie qui pourrait changer l’avenir d’EDF. En avril, elle s’est vu confier la mission de définir la stratégie d’innovation du groupe et le pilotage de sa déclinaison dans les métiers au sein de la toute nouvelle direction de l’innovation, créée en juillet. Rien de moins. Cette femme de 42 ans, pétillante, n’a pourtant aucun passé dans la recherche et développement. Elle n’a pas déposé de brevet ni créé de start-up. Elle a fait beaucoup mieux. Depuis 2017, en à peine quatre ans, elle a fait adopter par l’entreprise une innovation de rupture majeure, l’intelligence artificielle. Elle a mis en place et animé une équipe IA de 30 personnes qui respecte, “par hasard”, la parité femmes-hommes, glisse-t-elle.