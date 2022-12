Face aux prix de l'énergie, Europlasma met en veille sa production à Morcenx et à Goncelin

Europlasma, spécialiste de la dépollution et de la valorisation et du traitement des déchets, annonce avoir suspendu début novembre sa production industrielle sur son site de Morcenx (Landes). C’est là que se trouve l’usine Inertam de traitement de déchets amiantés, qui emploie 70 personnes. La même décision a été prise pour le site de Satma Industries, qui appartient aussi à Europlasma, qui fabrique des anodes à partir de feuilles d’aluminium pour condensateurs électrolytiques à Goncelin (Isère), et emploie 48 personnes.

