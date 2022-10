Face aux pénuries de compétences, les DRH parient sur la reconversion de leurs salariés

La dynamique est claire et forte : les DRH français sont chaque année plus nombreux à anticiper la disparition de certains métiers dans leur entreprise dans les cinq ans à venir. Selon l’enquête annuelle de Cegos, plus gros organisme de formation français, ils étaient 13% en 2020, 28% en 2021, 33% en 2022. Parallèlement, 47% pensent que de nouveaux métiers émergeront dans les cinq ans dans leur entreprise, contre 42% dans le baromètre de l'année précédente.

