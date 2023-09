Face aux difficultés de financement, les start-up réclament davantage de commandes privées et publiques

Avec une division par deux des montants levés au premier semestre 2023 par rapport aux six premiers mois de 2022, le changement de paradigme est bel et bien acté pour les start-up. A cause de la hausse des taux, «oui, il est plus difficile de lever des fonds», a confirmé Franck Sebag, associé chez EY, lors de la présentation, mardi 12 septembre, du baromètre sur la performance économique et sociale de ces jeunes pousses. Réalisé avec l’association de start-up et de fonds de capital-risque France Digitale, le baromètre s’appuie sur les réponses de 500 start-up – sur les 13 000 que compte le pays – collectées entre le 1er juin et le 15 août 2023.

