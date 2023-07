Face à la polémique, Fiona Scott Morton renonce à un poste à la Commission européenne

La «dame de fer» bruxelloise Margrethe Vestager a tenté de démontrer le 18 juillet que l'américaine Fiona Scott Morton disposait de toutes les qualités requises pour rejoindre la bulle européenne. Les eurodéputés n'ont pas été convaincus. Et le président Emmanuel Macron non plus. Face à la fronde, la candidate a renoncé au poste ce 19 juillet.