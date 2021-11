Face à la flambée des prix de l'énergie, quelles solutions ?

15 jours gratuits et sans engagement

Un prix du gaz au-delà de 100 euros le mégawattheure (MWh) et pour l’électricité des contrats à terme pour novembre et décembre négociés à environ 300 euros le MWh en octobre. Le coût de l’énergie a atteint un niveau affolant depuis la rentrée en Europe. La période agit comme un révélateur du choix de chaque entreprise d’avoir plus ou moins sécurisé des niveaux de prix par des couvertures.