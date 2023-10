Face à la Chine, l’Europe veut sortir de la naïveté pour protéger ses technologies sensibles

Mardi 3 octobre, les Commissaires européens Thierry Breton (commerce intérieur) et Vera Jourová (valeurs et transparence) ont présenté une liste de 10 technologies «critiques» sur lesquelles des évaluations devront être réalisées pour identifier menaces et vulnérabilités.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]