Face à l'inflation, les industriels des produits de construction restent sur leurs gardes

Perspectives moroses pour les industriels des produits de construction. 36% des dirigeants de fédérations professionnelles du secteur entrevoient une baisse du volume d’activité de leurs entreprises comprise entre 1% et 6% en 2023. 17% des répondants à l’enquête menée par l’Association française des industries de produits de construction (qui représente 7000 entreprises et l’équivalent de 45 milliards d’euros de chiffre d’affaires et plus de 30 000 emplois) prévoient que ce recul de l’activité sera supérieur à 7%. En 2022, 54 % des répondants avaient connu une baisse d’activité.

