Face à l'explosion des cyberattaques, les hackers éthiques volent au secours des entreprises

La plate-forme américaine Poly Network, qui fournit des services d'interopérabilité entre différentes blockchains, a été victime, début août, du plus gros braquage de cryptomonnaies de l'histoire. Un pirate est parvenu à lui dérober un butin estimé à plus de 500 millions d'euros. Mais après quelques jours d'hésitations, le hacker a finalement décidé de rendre à l'entreprise la totalité des actifs volés. Au lieu de le poursuivre en justice, la plate-forme a décidé de lui offrir une récompense de 500 000 dollars (430 000 euros) pour avoir déniché une faille de sécurité aussi critique, et lui a même proposé un job.

Une large communauté

Aussi étonnante soit-elle, cette histoire montre que les entreprises ont bien compris qu'il ne fallait désormais plus seulement lutter contre les pirates informatiques, mais aussi travailler avec eux. Elles n'attendent plus de subir une attaque et sollicitent directement l'aide des hackers éthiques, parfois surnommés white hats. Ces derniers testent alors leur sécurité dans un cadre bien défini et sont rémunérés en fonction de leurs trouvailles. C'est le principe du bug bounty.

