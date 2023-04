Face à l'avancée technologique chinoise, la guerre avec les Etats-Unis risque de s'intensifier

Les occidentaux sont en train de perdre le combat technologique face à la Chine. C’est la conclusion d’un rapport de l’Institut australien de stratégie politique (ASPI), un think tank australien, qui estime que la Chine domine les Etats Unis dans 37 technologies « critiques » sur 44 et commence même à établir un monopole dans huit d’entre elles. Elle règne notamment sur les communications radiofréquences avancées telles que la 5G ou et la 6G, mais aussi l’hydrogène ou encore les batteries électriques, domaine où environ 60% de la recherche vient de Chine.

«Il y a des choses que l’on savait mais cela reste surprenant de voir la Chine en tête dans autant de secteurs de recherche», commente pour L'Usine Nouvelle Mathilde Velliet, chercheuse au programme géopolitique des technologies à Institut français des relations internationales (Ifri), qui pointe le «sérieux» de l’étude australienne. «L’intérêt du rapport de l’ASPI est qu’il essaye de dépasser les analyses qui se basent uniquement sur les annonces chinoises pour se concentrer sur la recherche, en mesurant à la fois le nombre d’institutions et l’impact des publications», souligne-t-elle.

Un « techno-nationalisme » hérité de Mao Zedong

[...]