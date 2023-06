Expleo renforce ses expertises en nanosatellites à Toulouse

«Le marché des nanosatellites est en pleine accélération. Il répond à de nombreux besoins dans le monde et offre de réels intérêts en termes de réduction des délais de développement et de coûts. Notre ambition est de monter en expertise pour nous positionner comme un acteur majeur sur le créneau des petits CubeSat, de 1 à 12 U*», explique Julien Bessas, responsable des activités spatiales chez Expleo à Toulouse (Haute-Garonne). Le groupe d'ingénierie (17 000 personnes dans le monde, 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2022), déjà très présent en Occitanie avec près de 1 700 salariés, a choisi de s'engager aux côtés d'une PME locale, Sotrem SEO (80 salariés, 5,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022) pour monter en puissance sur le sujet. A la clef : l'exploitation en commun d'une salle blanche de 300 m² tout nouvellement aménagée au sein du site de Sotrem SEO, à Colomiers (Haute-Garonne) et la concrétisation de premiers projets.

Des nouveaux acteurs du NewSpace

