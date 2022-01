EXPACEO investit dans une maquette d’usine connectée FactoVia One

En douze ans d’activité, l'entreprise française EXPACEO a su progressivement développer son expertise technologique qu’elle met à disposition de ses clients nationaux et internationaux issus de différents secteurs d’activité (industriel, pharmaceutique, cosmétique, automobile, etc.). L’objectif ? Leur venir en aide pour développer concrètement leurs applications afin d’optimiser au mieux leur production.

Pour mener à bien son activité, les dirigeants d’EXPACEO ont choisi d’investir dix millions d’euros en Recherche & Développement sur les cinq dernières années, à travers différents secteurs.

Un investissement dans la mini usine connectée FactoVia One

À travers les nombreux investissements, l’entreprise a souhaité investir dans une usine connectée du nom de FactoVia One, développée par FactoVia.

« Notre volonté a été d’investir dans un modèle d’usine connectée 4.0 sous forme de maquette, qui puisse nous permettre de convaincre nos clients quant à l’intérêt stratégique qu’ils auraient à connecter leurs usines et à travailler avec nous dans l’intégration IoT, en lien avec le Cloud Computing. En somme, cette usine connectée doit permettre à nos clients de distinguer clairement les différents retours sur investissement que cela entraîne pour leur société », explique Cédric Del Nibbio.

Pour les usines qui souhaitent travailler dans un environnement 4.0, EXPACEO va ainsi être en mesure d’apporter tous les conseils et la mise en œuvre nécessaire grâce à cet outil « nouvelle génération ».

L’approche Montessori de FactoVia One

Pour que la maquette de l’usine connectée soit véritablement efficace et que les clients de l’entreprise puissent cerner facilement l’ensemble des enjeux autour de ces nouvelles technologies, les créateurs de FactoVia One ont souhaité s’appuyer sur la célèbre méthode d’apprentissage Montessori.

Vincent Thavonekham, Directeur R&D d’EXPACEO, créateur de l’outil et spécialiste du Cloud Computing depuis dix ans explique le cheminement qui l’a amené à créer cette solution pédagogique : « Quand on se rend sur les plus grands salons internationaux portant sur l’internet des objets, les démonstrations se font soit à coup de showrooms démesurés de plusieurs dizaines de millions d’euros, soit, à l’inverse, à l’aide de simples démonstrations en Legos. Or, étant moi-même formateur sur les technologies d’industries du futur, je m’aperçois que les personnes ont tendance à ne pas comprendre ces nouveaux outils, ou en tout cas, à ne pas réussir à voir la vision d’ensemble d’un projet ».

Face à ce constat, Vincent Thavonekham s’est alors entouré d’enseignants chercheurs pour concevoir une solution inédite basée sur l’approche Montessori. « Quand on se rend dans un établissement Montessori, on s’aperçoit qu’un enfant est par exemple capable de comprendre le principe des racines carrées. Je me suis donc demandé si cette méthode d’apprentissage pouvait s’appliquer aux adultes pour qu’ils puissent comprendre les enjeux autour de l’industrie du Futur. L’idée, c’est que le client puisse manipuler la technologie pour mieux la comprendre ! ».

Grâce à ce travail de Recherche & Développement, l’expert en Cloud Computing a pu concevoir une mini-usine connectée d’un mètre vingt, transportable dans le coffre d’une voiture pour des démonstrations pédagogiques en toute facilité, partout en France.

Comprendre les ROI

L’approche pédagogique portée par FactoVia a ainsi poussé EXPACEO à investir dans sa technologie.

Celle-ci permet à l’entreprise d’acquérir de nouveaux clients tout en étant en capacité de mieux présenter son savoir-faire. Le client va alors pouvoir comprendre en quoi une usine connectée peut apporter un fort ROI pour sa société, selon ses propres caractéristiques.

« Prenons l’exemple d’une entreprise qui utilise des cartons avec des codes barres. Si le carton est mouillé à cause d’une fuite dans la toiture, la machine va être incapable de lire les informations nécessaires, ce qui va entraîner une perte de production, mais aussi une perte considérable de temps. Or, avec l’aide d’une caméra et d’une intelligence artificielle visuelle, il serait possible d’arrêter la chaîne de production immédiatement pour répondre au problème, et de prévenir immédiatement un technicien pour pouvoir qualifier rapidement l’anomalie. La maquette de l’usine connectée nous permet justement d’expliquer de façon pédagogique l’ensemble des cas d’usage ». Grâce à son investissement dans cette technologie, la société spécialisée a ainsi pu gagner sept nouveaux clients.

Contenu proposé par OpenMedias