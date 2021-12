[Exclusif] Bilan industriel 2021 : la France crée à nouveau des usines

L'industrie tricolore retrouve des couleurs. Le suivi quotidien de l’industrie française effectué par les journalistes de L’Usine Nouvelle à Paris et en régions confirme la reprise de la lente réindustrialisation à l’œuvre depuis plusieurs années. Après avoir perdu des usines l’an passé, la France a compté plus de deux fois plus d’ouvertures de sites industriels que de fermetures. Au 18 novembre, nous avons repéré 53 nouvelles implantations industrielles, des unités de production essentiellement, mais aussi des plateformes logistiques et des centres de R&D.