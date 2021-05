[Exclusif abonnés] Start-up, PME, ETI... Comment ouvrir le capital de sa société sans perdre le pouvoir ? Inscrivez-vous à notre webinaire

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Cytonn Photography

Aujourd’hui 7 000 start-up, PME et ETI françaises sont accompagnés par des fonds d’investissements nationaux. La crise accroît le besoin de fonds propres des entreprises et ces investisseurs font les yeux doux aux dirigeants. Qu’en attendre ? Comment choisir les bons partenaires ? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre et les garde-fous ? Quelles opportunités de développement ? Comment gérer les relations par gros temps ou lorsque tout va bien ou encore définir le bon mix d’apport en capital et/ou dette ?

Des témoignages pour faire les bons choix

Trois dirigeants d’ETI et PME et un directeur d’investissement chez Bpifrance partageront leur expérience pendant une heure : François Ligier, PDG de Ligier Group, Pascal Nadobny, président d’Addev Materials, Karine Mer, présidente de Technoplast et Olivier Levy directeur interrégional fonds propres Bpifrance Est. Les débats seront animés par Anne-Sophie Bellaiche, cheffe du service Economie et Social de L'Usine Nouvelle. Ce webinaire aura lieu le mercredi 5 mai de 15h à 16h en direct vidéo. Inscrivez-vous à ce lien et posez vos questions en direct le jour J.