[Etude Universum] Entreprises préférées des jeunes ingénieurs : on prend les mêmes et on recommence ?

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © DR Dans quelle entreprise les étudiants des filières scientifiques rêvent-ils de travailler (Centrale sur la photo)

Que tous ceux qui s'émeuvent du fracas incessant du monde se rassurent, il existe ici bas un môle de stabilité : les jeunes ingénieurs (et leurs alter-egos issus de filières universitaires) français et le classement établi par Universum (1) de leurs entreprises préférées. Si on observe le Top 10, il n'y a quasiment aucun changement depuis l'an dernier.

Un quarteron de résistants

A commencer par les quatre premières places du classement qui sont toujours occupées par le même quarteron d'entreprises, placées dans le même ordre : Airbus, Google, Thales, Safran. Juste derrière, Apple prend la cinquième place à Dassault Aviation qui se classe sixième, tandis que Microsoft reste septième. Pour terminer le top 10, on ajoute EDF (8e en progression de deux places), Vinci (9e inchangé) et Dassault Systèmes (en gain d'une place).

Le sortant du Top 10 est donc Air France qui n'est que 11e. Ce premier regard sur le classement confirme l'attrait des secteurs du numérique et l'aéronautique au sens large. Toutefois, alerte Universum, si le classement est stable, les pourcentages obtenus reculent pour de nombreuses entreprises.

Emmanuel Faber, on l'appelait l'idole des jeunes ?

Les actionnaires de Danone méditeront peut-être sur le départ forcé de l'emblématique ex-PDG qui avec son discours sur l'entreprise à mission avait visiblement séduit les jeunes professionnels. L'entreprise a enregistré l'an dernier la plus grosse progression chez les "scientifiques" atteignant la 36e position (+18 places). La plus belle chute est à imputer à Wavestone qui chute de 18 places et se retrouve 88e de ce classement.

Côté secteurs, on notera que de manière générale, les cabinets de conseil sont globalement en recul. Ainsi en va-t-il du BCG (-13 places) ou Mc Kinsey (-10). Alten, Altran ou Akka Technologies reculent aussi, respectivement de 14, 11 et 6 places. Un autre secteur soufre d'une moindre attractivité auprès des ingénieurs : la banque. JP Morgan perd 15 places et se classe 61e quand Morgan Stanley recule de 8 rangs (79e).

Contraste dans la pharmacie

Plus étonnant, alors qu'une pandémie sévissait, le secteur pharmaceutique n'attire pas massivement les vocations. Les résultats sont très différenciés en fonction des entreprises. En progression de 13 places, Sanofi fait un peu figure d'exception à la 34e place. Solvay fait partie des valeurs à la hausse (92e, en hausse de 5). A l'inverse, Johnson & Johnson recule de 15 places et se range 78e du classement et Biomérieux, 83e, perd 7 places.

===================================================================

(1) Le classement a été réalisé entre octobre 2020 et février 2021 sur un panel de 50 417 étudiants (36 076 issus des grandes écoles d'ingénieurs et de commerce et 14 341 d'autres filières).

Ce classement est consultable ici pour les abonnés de L'Usine nouvelle.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]