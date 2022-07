[Etude Universum] Dassault, Airbus, Thales... L'aéronautique et la défense attirent les jeunes cadres ingénieurs

Guerre en Ukraine et reprise du trafic aérien bousculent un peu le classement des entreprises préférées des jeunes ingénieurs. L'aéronautique garde la cote et la défense redresse la tête dans le classement Universum 2022 des employeurs qui attirent le plus les cadres diplômés des écoles d’ingénieurs. Réalisé entre octobre 2021 et mai 2022, auprès de 3 400 anciens élèves (dont 70% ont moins de huit ans d’expérience) et publié vendredi 8 juillet, le classement est élaboré à partir de 40 critères renvoyant entre autres à la réputation de l’employeur, à l’image que l’on se fait de son environnement de travail, à la rémunération et aux opportunités de carrière.

Airbus toujours deuxième, derrière Google

Dans un marché du travail de nouveau porteur, les entreprises de l'aérospatial et la défense trustent quatre des dix premières places. Preuve que ce secteur n’a jamais vraiment été délaissé, Airbus et Safran préservent respectivement la deuxième et neuvième place par rapport à 2021. Thales gagne à l'inverse trois rangs et complète le podium dominé par Google, reléguant EDF de la troisième à la quatrième place. Cinquième, Dassault Aviation, avec ses Rafale, fait aussi un bond de trois places par rapport à l’an passé. Air France progresse du 20e au 13e rang et est talonné par Naval Group, 14e (+5 par rapport à 2021). L’Agence spatiale européenne fait de son côté une entrée tonitruante dans ce classement, à la 15e place.

Concernant les ingénieurs, c’est le secteur du luxe qui semble pâtir du retour en force de l’aéronautique et de la défense. LVMH perd huit places et tombe au 12e rang, tandis que L’Oréal (23e) rétrograde de 10 rangs. Universum observe des baisses importantes pour les activités d’audit et de conseil, ainsi que dans l’énergie. En témoigne les dégringolades des cabinets Boston Consulting Group (-22 places) et McKinsey (-23), ce dernier ayant été ciblé par un rapport du Sénat en mars pour ne pas avoir versé d’impôt sur les sociétés en France entre 2011 et 2020.

Réticence sur l'énergie

Dans l’énergie, Engie et Air Liquide reculent de plusieurs places, quand TotalEnergies intègre le top 10 (+2). « La guerre en Ukraine et les sanctions sur le gaz russe installent dans l'esprit des cadres une fragilité possible du secteur et les empêchent de se projeter », estime Universum. Pour les profils de l’informatique, l’ordre des cinq entreprises les plus valorisées n’a pas changé, avec Google, suivi par Microsoft, Apple, Amazon et Ubisoft.

Comme l’année dernière, avoir un salaire de base compétitif reste la priorité des cadres ingénieurs en 2022, avec en deuxième lieu le fait d’avoir un travail « challengeant ». La crise sanitaire a enfin renforcé fortement l’intérêt de ces ingénieurs pour la flexibilité des conditions de travail et pour la qualité de l'ambiance au bureau.