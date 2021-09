[Etude] Qui pourra arrêter les valeurs tech ? (et faut-il les arrêter ?)

On les quitte convalescentes ; on les retrouve au sommet ! Qui ? Les valeurs de la tech analysées chaque trimestre par Fabernovel. Et si Apple et Facebook continuent encore et encore d'étonner par leurs résultats, un petit nouveau semble émerger : Snapchat. Pour Fabernovel, les entreprises du "vieux monde" qui ont réussi leur hybridation numérique comme LVMH ou Disney tirent plutôt bien leur épingle du jeu.