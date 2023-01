[Etude] L’Europe et la France ont toutes les cartes en main dans la course à l’innovation pour l’hydrogène

Dans l’économie de l’hydrogène à venir, l’Europe a toutes les cartes en main pour se distinguer. Voilà la leçon que peuvent retenir les optimistes à la lecture de la dernière étude conjointe de l’Office européen des brevets (OEB) et de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), publiée mardi 10 janvier et portant sur les technologies de l’hydrogène. En analysant les dépôts de brevets importants (définis comme ceux qui ont été déposés dans plus d’un pays), les institutions dressent un panorama de la montée en puissance de la recherche autour de l’hydrogène décarboné et des technologies pour le gérer et l’utiliser, des usines à la mobilité. Selon l’AIE, la transition énergétique devrait conduire le monde à passer de 94 millions de tonnes d’hydrogène en 2021 – en vaste majorité d’origine fossile – à plus de 400 millions de tonnes produites de manière décarbonée en 2050. L’analyse des brevets montre que la course à l’innovation dans le domaine s’est bien enclenchée et que l’Europe s’y retrouve, pour l’instant, bien positionnée.

L’UE a déposé 28% des brevets dans l’hydrogène

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]