EssilorLuxottica mise sur l’innovation israélienne pour se lancer dans les aides auditives

Comment faciliter la vie des 1,25 milliard de personnes souffrant d’une perte auditive légère à modérée ? Poursuivant un virage stratégique, expérimenté avec les « Ray Ban Stories », des lunettes intelligentes dotés de microphones et écouteurs, le leader mondial de l’optique EssilorLuxottica semble bien décidé à s’attaquer à ce problème. Le fabricant franco-italien a en effet annoncé le 25 juillet son entrée sur le marché des aides auditives, avec le lancement dès 2024 de lunettes intégrant une technologie auditive « révolutionnaire », de manière à séduire un public beaucoup plus large et rajeunir la cible des porteurs.

