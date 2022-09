Equipements, process, temps de travail... Comment les entreprises comptent relever le défi de la sobriété énergétique

« L’heure est grave », a prévenu la Première ministre, Elisabeth Borne, lors de son intervention lundi 29 août devant les patrons du Medef. Pour éviter des coupures dans l’approvisionnement d’électricité et de gaz cet hiver, les entreprises vont devoir dès à présent faire un effort pour chasser les consommations superflues. Elisabeth Borne les a sommées de se doter de leur propre plan de sobriété d’ici à la fin du mois de septembre... Au risque de se voir couper le robinet. Même si les stockages de gaz sont remplis au-delà de 90%, le gouvernement n’écarte pas le scénario du pire. Beaucoup dépendra de la météo. Si « les livraisons de gaz russes s’arrêtent et que l'on entre dans une période où un pic de froid s’installe autant sur la France et l’Allemagne, on doit voir comment faire face », résume Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique.

