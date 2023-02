Epeire 3D met des granulés dans son impression

Miser sur les granulés plutôt que sur les filaments pour alimenter sa machine d’extrusion plastiques, c’est le choix qu’a fait la PME nordiste Epeire 3D avec sa nouvelle machine de fabrication additive T-600. Cette technologie FGF (Fused granular fabrication), plutôt que FFF (Fused filament fabrication), est compatible avec les résines les plus utilisées par l’industrie (ABS, PS, TPE, PC, PA, PPS…). La solution apporte ainsi des réponses à un usage de l’impression 3D qui se démocratise pour répondre aux besoins, non plus seulement de prototypage, mais aussi de petites et moyennes séries.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]