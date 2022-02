[Entretien Marketing] "Passer d'un modèle de vente unique à un modèle d'abonnement est un changement majeur", selon Cyril Vart (Fabernovel)

L’Usine Nouvelle. - Vous publiez une étude sur le phénomène de l’abonnement : "Netflixisation : vers une généralisation de l'économie de l'abonnement pour toutes les industries ?". Or comme vous le notez vous-même les premières formes d’abonnement datent du XVIIe siècle. Pourquoi vous y intéressez-vous aujourd’hui ?

Cyril Vart. - Quand on travaille comme nous sur la transformation, la stratégie des entreprises, la question de l’abonnement est sur la table à tous les coups ou presque. Il y a deux mots qu’on entend en réunion avec des clients : plateforme et abonnement. Pour ce dernier, on en parle depuis 6 à 7 ans mais c’était un signal faible. Et ceux qui s’y sont essayés n’ont pas toujours réussi à le faire, surtout en Europe. Car passer d’un modèle de vente unique à un modèle d’abonnement est un changement en profondeur. L’abonnement ce n’est pas un mode de paiement différent, c’est plus profondément un moyen différent de construire sa marge. Plus globalement, on passe d’un « marketing model » classique à un « consumer model ». Il y a une seconde raison pour lequel on s’y intéresse : le RGPD. Avoir des abonnés est un moyen d’avoir de la donnée client sans risque juridique.

Paulo Baptista. - L’abonnement est un terme générique. On parle depuis longtemps d’abonnement mais au fil du temps la réalité décrite a changé. Et l’abonnement ne couvre pas la même chose d’une entreprise à l’autre, d’un secteur à l’autre.

Sur ce sujet, la pandémie de Covid a participé à un changement en profondeur des règles du jeu. Les entreprises déjà engagées dans des modèles de souscription s’en sont mieux sorties économiquement que celles qui n’y étaient pas. Tous les ans, Zuora publie le Subscription Economy Index, un état des lieux de l’économie de l’abonnement à travers le monde. En 2021, celui-ci indiquait que 80% des entreprises tant B2B que B2C et ayant un modèle fondé sur l’abonnement ont continué à croître pendant la crise du Covid.

Quels sont selon vous les principaux avantages de l’abonnement par rapport aux modèles de vente ?

P.B. - Les modèles d’abonnement ont trois intérêts : économique, sociologique et écologique. Sur le premier point, il y a un changement des usages. Lors du Covid, on a vu les Français épargner. S’abonner est moins angoissant qu’acquérir. Comme nous l’avons montré en 2021 avec notre étude, "End of Ownership", 68% des Français préfèrent posséder moins de choses et accéder plutôt à des services.

Du point de vue de l’entreprise, l’abonnement fidélise les clients. On les connaît mieux, on peut mieux adapter ses offres.

Du point de vue sociologique, on suit les tendances de consommation qui changent en profondeur. Prenez l’exemple du leasing automobile. Il y a encore dix ans, c’était réservé strictement au monde professionnel. Aujourd’hui, les constructeurs comme Stellantis ou Renault estiment qu’à très court terme, un quart des véhicules vendus le seront par abonnement. Il faut bien voir que l’achat était vraisemblablement contraint pour certains consommateurs. Ils n’avaient peut-être pas envie de le faire, mais il n’y avait aucune alternative. Si on voulait utiliser un bien, il fallait l’acheter.

Enfin, d’un point de vue écologique, on peut entrer dans une économie vertueuse, où on utilise un bien juste pour son besoin et où un autre consommateur peut prendre le relais ensuite. Il n’y a pas de multiplication des achats. Selon un sondage, les Français ne s’y trompent pas : 73 % d’entre eux citent l'aspect environnemental comme un bénéfice de l’abonnement.

Les abonnements ne participent-ils pas au phénomène de dépenses contraintes ? Les ménages qui ont plusieurs abonnements auraient l’impression de moins bien maîtriser leur budget.

P.B. - Cela peut être vrai s’il y a un engagement contractuel dans la durée et une difficulté à sortir de l’abonnement ou à le revoir à la baisse. Ce qui était plutôt le cas avec les anciens modèles d'abonnement. Si je garde l’exemple de la voiture, je ne crois pas que si on achète un véhicule avec un crédit, on soit beaucoup plus libre de ses faits et gestes. Un abonnement n’est pas forcément un piège pour les consommateurs. Au contraire, la pression qui pèse sur leur pouvoir d’achat pousse les consommateurs à rechercher des solutions de flexibilité (paiements lissés) afin de bénéficier d’une expérience qualitative et personnalisée sans pour autant se ruiner.

D’ailleurs, les entreprises l’ont bien compris et ont diversifié les modèles en prévoyant des possibilités de sortie avec un préavis. L’abonnement peut être un outil de flexibilisation au contraire. Il permet à l’entreprise d’investir dans une relation à long terme avec ses clients (VS un focus sur le produit), en fournissant des services pendant toute la durée d'utilisation du produit, y compris la maintenance, les mises à jour et le remplacement.

C.V. - Oui, il y a de bons et de mauvais abonnements. Les mauvais sont ceux qui sont pensés comme une garantie de rentrée d’argent pour l’entreprise mais sans contrepartie pour le consommateur. L’abonnement moderne de qualité offre de faire varier l’offre en fonction des besoins, si bien que le producteur peut ajuster sa production, car il y a une prédictibilité. Avec un abonnement bien pensé, l’entreprise peut ajuster toute sa chaîne de production et de logistique depuis le smartphone du consommateur jusqu’à l’entrepôt. J’entendais récemment le dirigeant d’une marque de meuble expliquer qu’il fallait attendre trois mois pour obtenir un canapé en ce moment. Pour l’éviter, il faudrait, expliquait-il, en produire 250 de chaque modèle et en détruire 50 !

Le développement des abonnements n’est-il pas lié aux start-up qui ont trouvé ce moyen de s’attaquer, de disrupter comme on dit, les grands groupes ?

Il peut y avoir un frein culturel cependant qu’il ne faut pas sous-estimer. Dans certaines entreprises, il y a une culture de l’exploit commercial ou marketing, où on va fêter le super mois de recettes. Cyril Vart

P.B. - Mettre en place des abonnements implique des changements dans la logistique, le service client ou encore les finances car le profil de trésorerie ne sera plus le même. La difficulté que rencontrent souvent les grandes entreprises est le système d’informations ultra-complexes qu’il faut adapter. C’est une contrainte. Ce que j’ai parfois observé, c’est que le grand groupe finance ou tisse des liens avec une start-up pour lancer une offre par abonnement. Une fois le modèle lancé et le succès au rendez-vous, la jeune pousse est intégrée dans la maison mère.

C.V. - Ce que je trouve intéressant dans l’évolution récente ce sont les modèles comme Swile ou Zendesk et la logique de l’abonnement appliquée au B to B. On peut ajuster en temps réel ou presque des services en fonction du nombre de salariés, quand il augmente mais aussi quand il baisse. Pour une entreprise, c’est très intéressant : cela réduit les coûts fixes, on les « variabilise ».

Vous évoquiez au début de l’entretien le passage d’un marketing model à un consumer model. Quels en sont les enjeux ?

C.V. - Evidemment il faut d’abord vérifier que le business model tiendra la route. L’intérêt est d’autant plus grand qu’on peut ajuster la production, car c’est un moyen de sortir de la surproduction low cost. J’appelle à "challenger" ce modèle où on produit et après on bombarde le consommateur de publicité. Et si le concurrent est meilleur on jette les invendus. Passer à un customer model ce n’est pas tant un moyen différent d’acquérir des clients mais une autre manière de gérer son business. Il est plus prédictible si l’entreprise réussit à intensifier les feedbacks, écouter ses consommateurs. Ce qui compte dans l’abonnement c’est le modèle relationnel entre le producteur et le consommateur et la valeur qu’on réussit à en tirer.

Il peut y avoir un frein culturel cependant qu’il ne faut pas sous-estimer. Dans certaines entreprises, il y a une culture de l’exploit commercial ou marketing, où on va fêter le super mois de recettes. En passant à l’abonnement, les résultats vont être beaucoup plus lissés, ce qui peut déstabiliser une équipe. Il faut être prêt à passer à une culture de la frugalité.

P.B. - On dispose aujourd’hui d’outils de digital supply chain. On peut ajuster en temps réel la production. On est passé de modèle de production de 3 à 4 ans pour descendre à 15 jours. Mais pour cela il faut avoir des données pour faire tourner ces modèles. L’abonnement le permet. Il y a cinq ans, on utilisait l’intelligence humaine. Aujourd’hui, on utilise de plus en plus des jeux de données externes et de l’intelligence artificielle. Et cela devrait continuer. Les modèles d’abonnement enclenchent un cercle vertueux.

Pour accéder à l'étude Netflixisation : vers une généralisation de l'économie de l'abonnement pour toutes les industries ?, cliquez ici