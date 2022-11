[Entretien marketing] «Il faut aller dès aujourd’hui sur le métavers pour comprendre, apprendre et prendre une longueur d’avance sur sa concurrence», estime Olivier Laborde

Olivier Laborde est expert en innovation et digital dans un grand groupe de services financiers. Il est l’auteur avec Elodie Bussy de « Social commerce - réseaux sociaux, gaming et métavers : à vos marques, foncez !» (éditions Eyrolles). A l'occasion du One to One marketing digital, il a répondu à nos questions sur les promesses du métavers pour les marques B to C aussi bien que B to B.