«Avec le metaverse, Facebook pourrait rapidement devenir l'Amazon du virtuel» selon des experts de Fabernovel

© Facebook Mark Zuckerberg doit préciser le contenu des annonces de Facebook concernant le metaverse.

L’Usine Nouvelle. – L’annonce du metaverse de Facebook est-elle une surprise ?

Jean-Christophe Liaubet. – Ce n’est pas vraiment une surprise, puisque nous l’avions évoqué dans les Gafanomics du deuxième trimestre. Facebook avait déjà annoncé qu’il voulait devenir une metaverse company. Mark Zuckerberg persiste et signe et donne des précisions importantes. D’abord, en indiquant qu’une nouvelle entité va être créée, et dans laquelle sera développé ce projet. En termes de communication financière, c’est loin d’être anecdotique. Cela montre clairement la volonté d’isoler à l’avenir, dans les résultats de l’entreprise, la part qui correspond aux activités de réseaux sociaux (Facebook, mais aussi Instagram et Whatsapp) et celle liée à cette nouvelle activité.

C’est une manière de dire à la presse et aux investisseurs que le metaverse sera désormais une activité importante de Facebook. Avant même cette opération, le groupe a prévenu que les investissements dans le metaverse réduiront ses résultats financiers en 2021. Cette annonce et cette décision indiquent que l’entreprise est suffisamment sûre d’elle.

