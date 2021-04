Entreprises, écoles, particuliers : une nouvelle méthode en ligne pour autoévaluer les risques de contamination au Covid-19 en intérieur

Martin Z. Bazant et John WM Bush, tous deux professeurs de mathématiques appliquées au Massachusetts Institute of Technology, viennent de publier dans la revue américaine PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA) une méthode inédite d’évaluation du risque de transmission du Covid-19 en intérieur. Basée sur le facteur de temps d’exposition au risque, elle pourrait constituer un outil utile pour sécuriser le retour au travail ou à l’école.