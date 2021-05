Entreprises, comment faire connaître vos avancées environnementales, sociales ou de gouvernance sur la plate-forme Impact

15 jours gratuits et sans engagement

Après plus de dix mois de travail avec de nombreux acteurs économiques, la secrétaire d'Etat chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable Olivia Grégoire a lancé ce jeudi 27 mai la plate-forme Impact. Objectif, permettre aux entreprises qui le souhaitent, de la TPE au grand groupe, de publier des données précises en suivant 47 indicateurs regroupés en trois thématiques : l'environnement, le social et la gouvernance (ESG).