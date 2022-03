Entre trou noir acoustique et IA, les étudiants de l’Ensim triturent le son à volonté

L’école s’apprête à changer d’échelle. De 5 000 m² aujourd’hui, la superficie de l’École nationale supérieure d'ingénieurs du Mans va passer à 7 500 m² grâce à une extension qui devrait prochainement être lancée. L'effectif a été multiplié par deux entre 2010 et 2020, et le succès de cet acteur clé de l’écosystème acoustique local ne se dément pas. « L’Ensim est la seule école d’ingénieurs en France à délivrer le diplôme acoustique et instrumentation », se félicite Jean-François Tassin, le directeur.

