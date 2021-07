Entre levées de fonds et rachats stratégiques, la robotique mobile autonome se structure

15 jours gratuits et sans engagement

Les rachats se succèdent dans le petit monde de la robotique mobile industrielle. Dernier en date : l’annonce le 20 juillet par ABB de l'acquisition prochaine de l'espagnol Asti. L’opération, dont le montant n’est pas communiqué, permet au géant helveto-suédois de mettre la main sur une entreprise innovante comptant 300 employés, prévoyant 50 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2021, et surtout un vaste portefeuille de véhicules autoguidés (AGV) et robots mobiles autonomes (AMR) lui ayant permis d’afficher une croissance moyenne de 30% par an depuis 2015. Pour répondre à la croissance de la demande, ABB prévoit aussi d’ouvrir un “centre AMR” dans son usine de Shanghai, en Chine.