Entre écologie et énergie, les champs de compétences des ministres se précisent

Les négociations internationales sur le climat et l’énergie pour Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique. Et celles sur la biodiversité et l’économie circulaire pour Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. La publication au Journal officiel du 2 juin des décrets d’attribution des ministres clarifie les répartitions de périmètres pour les nouveaux membres du gouvernement d’Elisabeth Borne. Ils sont surtout stratégiques pour connaître sur quelles directions d’administration centrale chacun pourra s’appuyer, et in fine, déterminer leurs poids dans les arbitrages à venir.

