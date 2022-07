[Entracte -Théâtre] "Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ?", ou quand le soap-opéra se fracasse contre l'Histoire

Avec son titre aux allures de soap-opera, "Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ?" est une pièce qui réussit l'exploit de nous divertir tout en nous enrichissant. Jouant des multiples possibilités offertes par la scène, le duo d'auteurs et de comédiens propose un spectacle où on ne s'ennuie pas une seconde. Bonne nouvelle : on peut le voir au festival d'Avignon, dans le Off.