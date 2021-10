[Entracte - Théâtre] Le Point, ou les mystères de la physique quantique en s'amusant

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © théatre de Belleville DR Malo de La Tullaye donne une conférence... Un anti-TEDx.

La matière peut être obscure. Ou passionnante, quand elle est exposée par un vulgarisateur de qualité. Mais on associe rarement les mots astrophysique et humour. C'est le premier mérite de Le Point (ou comment j'ai franchi le mur de Planck), que de réussir à évoquer la question de la naissance de l'univers en faisant rire ou sourire.

Sur la scène du théâtre de Belleville (Paris), le décor est réduit au minimum, une feuille blanche est accrochée. Bientôt, arrive sur scène une sorte de professeur Nimbus. Malo de La Tullaye, qui a étudié l'improvisation à New York, excelle à caractériser son personnage en quelques gestes dès son arrivée en scène : il ouvre son sac à dos, farfouille à l'intérieur avec quelques maladresses... On sait que le personnage qui va prendre la parole est farfelu. Et on n'est pas déçu.

Un ingénieur flou

