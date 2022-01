[Entracte - Livres] Le dernier Houellebecq, derrière la fiction économique un grand roman d’amour

Anéantir, le huitième roman de Michel Houellebecq, parle-t-il d’industrie comme l’affirmait il y a quelques mois l’un de ses illustres amis, le ministre Bruno Le Maire ? En partie mais cette grande fresque navigue entre la politique et l’intime. Et derrière la bataille des idées et de l’action publique se joue un tango plus essentiel encore, celui qui unit les êtres.